Артёмова (Шумакова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова (Шумакова) Галина Петровна

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

17.12.1928

Дата смерти

22.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928

Отец: не указан

Мать: Шумакова Татьяна Ефимовна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
14.10.1952

Муж: Артёмов Анатолий Павлович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1953

Сын: Артёмов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Артёмов Анатолий Павлович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1961

Дочь: Зайцева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Артёмов Анатолий Павлович

Смерть
22.06.2006
Поникла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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