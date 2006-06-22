Артёмова (Шумакова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1928
Дата смерти22.06.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928
Отец: не указан
Бракосочетание
14.10.1952
Рождение ребёнка
06.10.1953
Сын: Артёмов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Артёмов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
02.04.1961
Дочь: Зайцева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Артёмов Анатолий Павлович
Смерть
22.06.2006
Поникла, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область