Артёмов Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения14.11.1927
Дата смерти19.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927
Отец: Артёмов Павел
Мать: Артёмова Пелагея
Бракосочетание
14.10.1952
Жена: Артёмова Галина Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1953
Сын: Артёмов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Артёмова Галина Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1961
Дочь: Зайцева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Артёмова Галина Петровна
Смерть
19.05.1984