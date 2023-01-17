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Артёмов Анатолий Павлович

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Место рождения

Карповка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.11.1927

Дата смерти

19.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927

Отец: Артёмов Павел

Мать: Артёмова Пелагея

Карповка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
14.10.1952

Жена: Артёмова Галина Петровна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1953

Сын: Артёмов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Артёмова Галина Петровна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1961

Дочь: Зайцева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Артёмова Галина Петровна

Смерть
19.05.1984
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
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