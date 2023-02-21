Вильшанецкая (Гудыма) Любовь Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Отец: Гудыма Адам
Мать: Гудыма Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.01.1971
Дочь: Семенюк Ольга Тарасовна
Отец ребёнка: Вильшанецкий Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1973
Дочь: Годованец Галина Тарасовна
Отец ребёнка: Вильшанецкий Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1976
Сын: Вильшанецкий Андрей Тарасович
Отец ребёнка: Вильшанецкий Тарас Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно