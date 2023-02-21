Вильшанецкая (Гудыма) Любовь Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильшанецкая (Гудыма) Любовь Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Гудыма Адам

Мать: Гудыма Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.01.1971

Дочь: Семенюк Ольга Тарасовна

Отец ребёнка: Вильшанецкий Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1973

Дочь: Годованец Галина Тарасовна

Отец ребёнка: Вильшанецкий Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1976

Сын: Вильшанецкий Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Вильшанецкий Тарас Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильшанецкий Тарас Васильевич

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