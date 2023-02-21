Гудыма Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудыма Адам

Гудыма Адам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Вильшанецкая Любовь Адамовна

Мать ребёнка: Гудыма Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудыма Степан Адамович

Мать ребёнка: Гудыма Анна Михайловна

Стрый, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудыма Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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