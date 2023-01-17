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Вильшанецкий Тарас Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1946

Дата смерти

24.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1971

Дочь: Семенюк Ольга Тарасовна

Мать ребёнка: Вильшанецкая Любовь Адамовна

Рождение ребёнка
27.07.1973

Дочь: Годованец Галина Тарасовна

Мать ребёнка: Вильшанецкая Любовь Адамовна

Рождение ребёнка
28.08.1976

Сын: Вильшанецкий Андрей Тарасович

Мать ребёнка: Вильшанецкая Любовь Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильшанецкая Любовь Адамовна

Смерть
24.10.1979
Стрый, Львівська область
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