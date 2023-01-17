Вильшанецкий Тарас Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1946
Дата смерти24.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1971
Дочь: Семенюк Ольга Тарасовна
Мать ребёнка: Вильшанецкая Любовь Адамовна
Рождение ребёнка
27.07.1973
Дочь: Годованец Галина Тарасовна
Мать ребёнка: Вильшанецкая Любовь Адамовна
Рождение ребёнка
28.08.1976
Сын: Вильшанецкий Андрей Тарасович
Мать ребёнка: Вильшанецкая Любовь Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1979
Стрый, Львівська область