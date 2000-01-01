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Вильшанецкий Андрей Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1976

Отец: Вильшанецкий Тарас Васильевич

Мать: Вильшанецкая Любовь Адамовна

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