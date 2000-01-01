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Вильшанецкий Андрей Тарасович
Вильшанецкий Андрей Тарасович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1976
Пол
Мужской
Отец
Вильшанецкий Тарас Васильевич
1946 г.р.
Мать
Вильшанецкая (Гудыма) Любовь Адамовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1976
Отец:
Вильшанецкий Тарас Васильевич
Мать:
Вильшанецкая Любовь Адамовна
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