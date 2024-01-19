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Корсун Борис Аггеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.07.1880

Дата смерти

27.01.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1880

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 88 /, м/к-1880г./ зап.№ 31 /
Смерть
27.01.1888
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 10 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 59 /.
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