Еливанова (Шубина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Еливанов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Еливанова Александр Андреевич
Отец ребёнка: Еливанов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Еливанов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Еливанов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Еливанов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Еливанов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Еливанов Андрей Миронович
Бракосочетание
Неизвестно