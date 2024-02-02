Еливанов Андрей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Еливанова Ольга
Рождение ребёнка
1911
Сын: Еливанова Александр Андреевич
Мать ребёнка: Еливанова Ольга
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Еливанова Ольга
Рождение ребёнка
1916
Сын: Еливанов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Еливанова Ольга
Рождение ребёнка
1918
Сын: Еливанов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Еливанова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еливанова Ольга