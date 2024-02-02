Еливанов Андрей Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еливанов Андрей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Еливанов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Еливанова Ольга

Рождение ребёнка
1911

Сын: Еливанова Александр Андреевич

Мать ребёнка: Еливанова Ольга

Рождение ребёнка
1913

Сын: Еливанов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Еливанова Ольга

Рождение ребёнка
1916

Сын: Еливанов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Еливанова Ольга

Рождение ребёнка
1918

Сын: Еливанов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Еливанова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еливанова Ольга

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