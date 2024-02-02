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Еливанова Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Около ?.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Еливанов Андрей Миронович

Мать: Еливанова Ольга

Рождение ребёнка
1934

Сын: Еливанова Николай Александрович

Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Еливанова Петр Александрович

Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1937

Сын: Еливанова Виктор Александрович

Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
?.09.1939

Сын: Еливанова Петр Александрович

Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еливанова Анна Яковлевна

Смерть
Около ?.10.1939
Причина смерти: погиб в аварии
Похороны
Неизвестно
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