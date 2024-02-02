Еливанова Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиОколо ?.10.1939
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Еливанов Андрей Миронович
Мать: Еливанова Ольга
Рождение ребёнка
1934
Сын: Еливанова Николай Александрович
Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Еливанова Петр Александрович
Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1937
Сын: Еливанова Виктор Александрович
Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
?.09.1939
Сын: Еливанова Петр Александрович
Мать ребёнка: Еливанова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еливанова Анна Яковлевна
Смерть
Около ?.10.1939
Причина смерти: погиб в аварии
Похороны
Неизвестно
Нижние Тимерсяны