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Неизвестно Василий Соломонович
Неизвестно Василий Соломонович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1855
Пол
Мужской
Отец
Макмак Соломон Михайлович
1829 г.р.
Мать
Макмак (Татар) Кириакия Федоровна
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Макмак Соломон Михайлович
Мать:
Макмак Кириакия Федоровна
Малоянисоль
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