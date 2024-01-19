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Неизвестно Василий Соломонович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Макмак Соломон Михайлович

Мать: Макмак Кириакия Федоровна

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