Мазжерина (Милошова) Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазжерина (Милошова) Агафья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

После 1744

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Милошов Максим Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Можжерин Егор Федорович

Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Можжерин Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович

Смерть
После 1744
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