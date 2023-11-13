Мазжерина (Милошова) Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиПосле 1744
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Милошов Максим Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Можжерин Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Мазжерин Федор Иванович
Смерть
После 1744