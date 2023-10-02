Мазжерин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Иван Атремьевич
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Можжерин Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна
Смерть
1747