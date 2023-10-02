Мазжерин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазжерин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Иван Атремьевич

Мать: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Можжерин Егор Федорович

Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Можжерин Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Мазжерина Агафья Максимовна

Смерть
1747
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