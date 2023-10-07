Пимахин Харлампий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Тимофей Пименов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пимахин Евдоким Харлампьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
14.11.1906 ст.
Жена: Пимахина Ольга Михайлова
Сарай-Гир, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пимахина Мария Иванова
Смерть
Неизвестно