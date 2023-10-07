Пимахин Харлампий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимахин Харлампий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Тимофей Пименов

Мать: Пимахина Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пимахин Евдоким Харлампьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.11.1906 ст.

Жена: Пимахина Ольга Михайлова

Сарай-Гир, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пимахина Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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