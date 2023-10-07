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Пимахин Тимофей Пимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пимахин Пимон Прокофьев

Мать: Катерина Анисимова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Агафон Тимофеев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пимахин Харлампий Тимофеев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Пимахин Ивлий Тимофеев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Александровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пимахина Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Наталья Андреева

Смерть
Неизвестно
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