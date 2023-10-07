Пимахин Тимофей Пимонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Пимахин Пимон Прокофьев
Мать: Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Агафон Тимофеев
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пимахин Харлампий Тимофеев
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Александровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пимахина Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Наталья Андреева
Смерть
Неизвестно