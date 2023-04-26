Макаров Иосиф Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти31.03.1921
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Макаров Алексей Никонорович
Мать: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
17.11.1881
Дочь: Степанида Иосифовна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Макаров Св 29.10.1906 Поликарп Иосифович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Макаров Александр Иосифович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.05.1906
Дочь: Таисия Иосифовна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Смерть
31.03.1921
Причина смерти: расстрелян