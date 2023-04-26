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Макаров Иосиф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

31.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Макаров Алексей Никонорович

Мать: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
17.11.1881

Дочь: Степанида Иосифовна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Макаров Св 29.10.1906 Поликарп Иосифович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Макаров Александр Иосифович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Макаров Федор Иосифович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.05.1906

Дочь: Таисия Иосифовна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Смерть
31.03.1921
Причина смерти: расстрелян
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