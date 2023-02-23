Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1881
Дочь: Степанида Иосифовна
Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Макаров Св 29.10.1906 Поликарп Иосифович
Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Макаров Александр Иосифович
Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Агафья Иосифовна
Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1906
Дочь: Таисия Иосифовна
Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич
Смерть
Неизвестно