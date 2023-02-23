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Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1881

Дочь: Степанида Иосифовна

Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Макаров Св 29.10.1906 Поликарп Иосифович

Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Макаров Александр Иосифович

Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Агафья Иосифовна

Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Макаров Федор Иосифович

Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1906

Дочь: Таисия Иосифовна

Отец ребёнка: Макаров Иосиф Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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