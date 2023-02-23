Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.02.1855

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
04.07.1858

Сын: Макаров Св 12.04.1906 Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Макаров Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
08.08.1876

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович

Смерть
Неизвестно
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