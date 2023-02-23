Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.02.1855
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
04.07.1858
Сын: Макаров Св 12.04.1906 Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
08.08.1876
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Никонорович
Смерть
Неизвестно