Бровкина (Моснина) Анна Егоровна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Моснин Егор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.10.1836

Муж: Бровкин Василий Константинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Усачева (Бровкина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бровкина) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бровкин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бровкин Антон Васильевич

Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1853

Сын: Бровкин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Бровкина) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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