Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Моснин Егор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1836
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Усачева (Бровкина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бровкина) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бровкин Максим Васильевич
Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
01.11.1853
Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Бровкина) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Бровкин Василий Константинович
Смерть
Неизвестно