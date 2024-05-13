Бровкин Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бровкин Константин Иванович
Мать: Бровкина Фекла
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1836
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Усачева (Бровкина) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бровкина) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бровкин Максим Васильевич
Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
01.11.1853
Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Бровкина) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно