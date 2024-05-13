Бровкин Василий Константинович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Василий Константинович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бровкин Константин Иванович

Мать: Бровкина Фекла

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.10.1836

Жена: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Усачева (Бровкина) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бровкина) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бровкин Максим Васильевич

Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бровкин Антон Васильевич

Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1853

Сын: Бровкин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Бровкина) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Бровкина (Моснина) Анна Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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