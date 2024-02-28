Тоньшев Леонид Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960
Отец: Тоньшев Митрофан
Рождение ребёнка
04.09.1989
Дочь: Оксана Леонидовна
Мать ребёнка: Тоньшева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1994
Дочь: Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Тоньшева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тоньшева Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область