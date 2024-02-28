Тоньшев Леонид Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоньшев Леонид Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960

Отец: Тоньшев Митрофан

Мать: Тоньшева Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
04.09.1989

Дочь: Оксана Леонидовна

Мать ребёнка: Тоньшева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1994

Дочь: Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Тоньшева Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоньшева Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
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