Тоньшева (Решетова) Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1930
Дата смерти13.01.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1930
Рождение ребёнка
25.08.1953
Сын: Тоньшев Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Тоньшев Митрофан
Рождение ребёнка
01.02.1960
Сын: Тоньшев Леонид Митрофанович
Отец ребёнка: Тоньшев Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тоньшев Митрофан
Место жительства
Неизвестно
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Смерть
13.01.2020