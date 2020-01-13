Тоньшева (Решетова) Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоньшева (Решетова) Пелагея Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1930

Дата смерти

13.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1930

Отец: Решетов Кузьма (Казьма) Гаврилович (?)

Мать: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)

Рождение ребёнка
25.08.1953

Сын: Тоньшев Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Тоньшев Митрофан

Рождение ребёнка
01.02.1960

Сын: Тоньшев Леонид Митрофанович

Отец ребёнка: Тоньшев Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоньшев Митрофан

Место жительства
Неизвестно
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Смерть
13.01.2020
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