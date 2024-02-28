Тоньшева (Зайцева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоньшева (Зайцева) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1989

Дочь: Оксана Леонидовна

Отец ребёнка: Тоньшев Леонид Митрофанович

Рождение ребёнка
25.02.1994

Дочь: Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Тоньшев Леонид Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоньшев Леонид Митрофанович

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
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