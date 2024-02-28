Тоньшева (Зайцева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1989
Дочь: Оксана Леонидовна
Отец ребёнка: Тоньшев Леонид Митрофанович
Рождение ребёнка
25.02.1994
Дочь: Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Тоньшев Леонид Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область