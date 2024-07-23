Ордин Дорофей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрдин Дорофей Осипович

Ордин Дорофей Осипович

Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ордин Осип Алексеевич

Мать: Ордина Акилина Яковлевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Дорофеевна

Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Дорофеевна

Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Дорофеевна

Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Ордин Дамиан Дорофеевич

Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

д. Крадихино
Рождение ребёнка
14.08.1856

Дочь: Наталья Дорофеевна

Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

д. Крадихино
Запись в МК 1856
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.