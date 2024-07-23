Ордин Дорофей Осипович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ордин Осип Алексеевич
Мать: Ордина Акилина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Дорофеевна
Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Дорофеевна
Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Дорофеевна
Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)
д. Крадихино
Рождение ребёнка
14.08.1856
Дочь: Наталья Дорофеевна
Мать ребёнка: Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)
д. Крадихино
Запись в МК 1856
Смерть
Неизвестно