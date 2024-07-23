Ордина Анна Леонтьевна (Львовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Анна Леонтьевна (Львовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Дорофей Осипович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Дорофеевна

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Осипович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Дорофеевна

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Осипович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Дорофеевна

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Осипович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Ордин Дамиан Дорофеевич

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Осипович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
14.08.1856

Дочь: Наталья Дорофеевна

Отец ребёнка: Ордин Дорофей Осипович

д. Крадихино
Запись в МК 1856
Смерть
Неизвестно

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