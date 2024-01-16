Ордина Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ордин Иван Осипович
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Колосова Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно