Ордина Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Акилина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ордин Иван Осипович

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ордин Дорофей Осипович

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ордин Андрей Осипович

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ордин Никифор Осипович

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Колосова Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ордин Матвей Осипович

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ордин Кузьма Осипович

Отец ребёнка: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Осип Алексеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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