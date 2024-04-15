эльфледа уэссекская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: этельхейм
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гедвига
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: элльфгифа
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: этельхильда
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эдхильда
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: этельфледа
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эльфледа
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эдфлида
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдвин
Отец ребёнка: эдуард старший
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: эдуард старший
Рождение ребёнка
902
Дочь: огива уэссекская
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
904
Сын: этельвирд, эльфверд
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
910
Дочь: эдит английская, эдгит
Отец ребёнка: эдуард старший
Смерть
Неизвестно