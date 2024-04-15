эльфледа уэссекская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиэльфледа уэссекская

эльфледа уэссекская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: этельхейм

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гедвига

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: элльфгифа

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: этельхильда

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эдхильда

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: этельфледа

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эльфледа

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эдфлида

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдвин

Отец ребёнка: эдуард старший

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: эдуард старший

Рождение ребёнка
902

Дочь: огива уэссекская

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
904

Сын: этельвирд, эльфверд

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
910

Дочь: эдит английская, эдгит

Отец ребёнка: эдуард старший

Смерть
Неизвестно

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