этельвирд, эльфверд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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этельвирд, эльфверд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

904

Дата смерти

02.08.924

Пол

Мужской

Отец

869 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
904

Отец: эдуард старший

Мать: эльфледа уэссекская

Смерть
02.08.924
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