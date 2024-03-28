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этельвирд, эльфверд
этельвирд, эльфверд
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
904
Дата смерти
02.08.924
Пол
Мужской
Отец
эдуард старший
869 г.р.
Мать
эльфледа уэссекская
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
904
Отец:
эдуард старший
Мать:
эльфледа уэссекская
Смерть
02.08.924
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