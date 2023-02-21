Колесников Аркадий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Аркадий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Колесников Яков

Мать: Колесникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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