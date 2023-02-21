Колесников Аркадий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Колесников Яков
Рождение ребёнка
24.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно