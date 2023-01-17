Колесникова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Колесников Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Яков

Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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