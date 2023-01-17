Колесникова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Колесников Аркадий Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Яков
Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область