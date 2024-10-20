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Федор Иванов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805 или 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1764 или 1766 г.р.

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1807 ст.

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Аксинья (Оксинья) Кузьмина

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ело Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1821 или 1826 ст.

Сын: Дехтев Никандр Федоров

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Анисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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