Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1805 или 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1807 ст.
Отец: Иван Гаврилов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
ело Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1821 или 1826 ст.
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Анисья
Смерть
Неизвестно