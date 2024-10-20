Дехтев Никандр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 или 1826 ст.
Дата смерти12.03.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1821 или 1826 ст.
Отец: Федор Иванов
Мать: Анисья
Бракосочетание
02.02.1864 ст.
Жена: Дехтева Августа Егорова
Деревни верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Никандр? или Никанор? Федоров, православного исповедания вторым браком (38 лет). Деревни Шумыш государственного крестьянина Егора Минеева дочь Авгу... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.
Мать ребёнка: Дехтева Августа Егорова
Деревни верхней Сарпалы собственник крестьянин Никандр Федоров и законная его жена Августа Егорова,оба православного исповедания
Рождение ребёнка
04.03.1869 ст.
Дочь: (Дехтева) Дарья Никандрова
Мать ребёнка: Дехтева Августа Егорова
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Никандр Федоров и жена его Августа Егорова,оба православные
Бракосочетание
04.02.1870 ст.
Жена: Дехтева Домна Николаева
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Никандр? или Никанор? Федоров,православного исповедания третьим браком(42 года). Села Елани вдова Домна Николаева,православного исповедания,вторым браком (39 лет).
Рождение ребёнка
18.02.1871 ст.
Дочь: Ермолаева (Дехтева) Евдокия Никандрова
Мать ребёнка: Дехтева Домна Николаева
Смерть
12.03.1899 ст.
от старости