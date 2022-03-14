Эйдензон Татьяна Абрамовна
женский, родилась 24.03.1904, Донецк
умерла 07.07.1980, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
МатьДрач Хана Лея Давидовна1877 г.р.
ОтецЭйдензон Абрам Яковлевич1870 г.р.
Супруги
Лейкин Абрам Аронович14.05.1904 г.р.
Дети
Лейкина Софья Абрамовна14.05.1924 г.р.
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Рождение
24.03.1904
Отец: Эйдензон Абрам Яковлевич
Мать: Драч Хана Лея Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1924
Дочь: Лейкина Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Лейкин Абрам Аронович
Смерть
07.07.1980
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область