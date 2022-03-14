Эйдензон Татьяна Абрамовна 24.03.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эйдензон Татьяна Абрамовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.03.1904, Донецк

умерла 07.07.1980, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Мать
Драч Хана Лея Давидовна1877 г.р.
Отец
Эйдензон Абрам Яковлевич1870 г.р.
Супруги
Лейкин Абрам Аронович14.05.1904 г.р.
Дети
Лейкина Софья Абрамовна14.05.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1904

Отец: Эйдензон Абрам Яковлевич

Мать: Драч Хана Лея Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейкин Абрам Аронович

Рождение ребёнка
14.05.1924

Дочь: Лейкина Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Лейкин Абрам Аронович

Смерть
07.07.1980
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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