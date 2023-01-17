Драч Хана Лея Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Драч Давид Исаакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1893
Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1904
Дочь: Эйдензон Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
10.12.1909
Сын: Эйдензон Израиль Абрамович
Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Эйдензон Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
п.г.т. Нью-Йорк, Торецкая городская община, Бахмутский район, Донецкая область, Украина