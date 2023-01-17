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Драч Хана Лея Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Драч Давид Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1893

Сын: Эйдензон Яков Абрамович

Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
24.03.1904

Дочь: Эйдензон Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
10.12.1909

Сын: Эйдензон Израиль Абрамович

Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Эйдензон Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Эйдензон Абрам Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдензон Абрам Яковлевич

Смерть
1936
п.г.т. Нью-Йорк, Торецкая городская община, Бахмутский район, Донецкая область, Украина
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