Лейкина Софья Абрамовна
женский, родилась 14.05.1924, Новгородское
умерла 17.07.2015, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
ОтецЛейкин Абрам Аронович14.05.1904 г.р.
МатьЭйдензон Татьяна Абрамовна24.03.1904 г.р.
Супруги
Фидельман Вениамин15.06.1919 г.р.
Дети
Фидельман Анна Вениаминовна01.01.1949 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924
Отец: Лейкин Абрам Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фидельман Вениамин
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Фидельман Анна Вениаминовна
Отец ребёнка: Фидельман Вениамин
Смерть
17.07.2015
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область