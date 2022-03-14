Лейкина Софья Абрамовна 14.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейкина Софья Абрамовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.05.1924, Новгородское

умерла 17.07.2015, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Отец
Лейкин Абрам Аронович14.05.1904 г.р.
Мать
Эйдензон Татьяна Абрамовна24.03.1904 г.р.
Супруги
Фидельман Вениамин15.06.1919 г.р.
Дети
Фидельман Анна Вениаминовна01.01.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924

Отец: Лейкин Абрам Аронович

Мать: Эйдензон Татьяна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидельман Вениамин

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Фидельман Анна Вениаминовна

Отец ребёнка: Фидельман Вениамин

Смерть
17.07.2015
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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