Ракитина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ракитинъ Василий

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ракитинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ракитинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ракитинъ Григорий

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ракитинъ Яковъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ракитинъ Василий

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Василий

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