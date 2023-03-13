Ракитина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ракитинъ Василий
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ракитинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ракитинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ракитинъ Григорий
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ракитинъ Яковъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ракитинъ Василий
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Василий