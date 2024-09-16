Астраханцев Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцев Пётр Яковлевич

Астраханцев Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астраханцев Василий Петрович

Мать ребёнка: Астраханцева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1891

Дочь: Астраханцева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Астраханцева Анастасия Ивановна

деревне Погудино, Больше-Поломского сельсовета
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.