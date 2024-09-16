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Астраханцева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астраханцев Василий Петрович

Отец ребёнка: Астраханцев Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1891

Дочь: Астраханцева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Астраханцев Пётр Яковлевич

деревне Погудино, Больше-Поломского сельсовета
Смерть
Неизвестно

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