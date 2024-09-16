Астраханцева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астраханцев Василий Петрович
Отец ребёнка: Астраханцев Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1891
Дочь: Астраханцева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Астраханцев Пётр Яковлевич
деревне Погудино, Больше-Поломского сельсовета
Смерть
Неизвестно