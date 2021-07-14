(Тимошенко) Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1952
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1952
Рождение ребёнка
01.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2021