(Тимошенко) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимошенко) Галина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1952

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1952

Отец: Тимошенко Степан Максимович

Мать: Тимошенко (Ковалева) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
01.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2021

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