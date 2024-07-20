Тимошенко Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Степан Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Сергей

Мать ребёнка: Тимошенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
25.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимошенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
03.04.1952

Дочь: Галина Степановна

Мать ребёнка: Тимошенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
28.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимошенко Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно

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