Левина (Левина) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Левина) Елена Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.04.1959

Дата смерти

13.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1959

Отец: Левин Юрий Сергеевич

Мать: Левина Татьяна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1982

Сын: Левин Иннокентий Олегович

Отец ребёнка: Олег

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1982

Дочь: Никитина Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Олег

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олег

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.08.2014
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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