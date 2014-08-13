Левина (Левина) Елена Юрьевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1959
Дата смерти13.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1959
Отец: Левин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.12.1982
Сын: Левин Иннокентий Олегович
Отец ребёнка: Олег
Рождение ребёнка
29.12.1982
Дочь: Никитина Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олег
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.2014
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область