Сачкова Аграфена (Агриппина) Максимовна Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова Аграфена (Агриппина) Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Рождение ребёнка
25.05.1843

Сын: Сачков Игнат Савельевич

Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сачков Федор Савельев

Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Сачкова) Александра Савельева

Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Рождение ребёнка
18.10.1853

Дочь: (Сачкова) Прасковья Савельева

Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Рождение ребёнка
05.08.1856

Сын: Сачков Матвей Савельевич

Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Рождение ребёнка
02.08.1859

Дочь: (Сачкова) Евдокия Савельева

Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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