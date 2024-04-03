Сачкова Аграфена (Агриппина) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1843
Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Сачкова) Александра Савельева
Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Рождение ребёнка
18.10.1853
Дочь: (Сачкова) Прасковья Савельева
Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Рождение ребёнка
05.08.1856
Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Рождение ребёнка
02.08.1859
Дочь: (Сачкова) Евдокия Савельева
Отец ребёнка: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно