(Сачкова) Евдокия Савельева 02.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Евдокия Савельева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1859

Отец: Сачков Савелий (Савва) Варфоломеев

Мать: Сачкова Аграфена (Агриппина) Максимовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: приходской дьякон Андрей Васильев Богоявленский и солдатка Феврония Петрова
Смерть
Неизвестно

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