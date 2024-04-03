(Сачкова) Евдокия Савельева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: приходской дьякон Андрей Васильев Богоявленский и солдатка Феврония Петрова
Смерть
Неизвестно