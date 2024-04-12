Алмазов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алмазов Алексей
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.
Сын: Алмазов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Алмазова Прасковья Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Эверлинг Надежда Александровна
Мать ребёнка: Алмазова Прасковья Ивановна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941