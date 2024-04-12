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Алмазов Александр Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алмазов Алексей

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.

Сын: Алмазов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Алмазова Прасковья Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Эверлинг Надежда Александровна

Мать ребёнка: Алмазова Прасковья Ивановна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алмазова Прасковья Ивановна

Смерть
1941
Москва, город федерального значения Москва
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