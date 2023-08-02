Алмазова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.
Сын: Алмазов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Алмазов Александр Алексеевич
Москва
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Эверлинг Надежда Александровна
Отец ребёнка: Алмазов Александр Алексеевич
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935