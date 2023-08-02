Алмазова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмазова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1874 ст.

Сын: Алмазов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Алмазов Александр Алексеевич

Москва
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Эверлинг Надежда Александровна

Отец ребёнка: Алмазов Александр Алексеевич

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмазов Александр Алексеевич

Смерть
1935
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