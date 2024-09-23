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Федор Леонтьевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1644 г.р.

Жена

Около 1676 г.р.
До 1713 г.р.

Дети

Около 1708 г.р.
Около 1712 г.р.
Около 1713 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: Елена Ивановна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1692 и 1708

Жена: Пелагея Васильевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Никита Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 – 114 об лист. Деревня Баланьино. Федор Леонтьевич, 46 лет и жена его Елена Ивановна, 43 года. У них дети, Никита, 11 лет, Иван, 7 лет, Алексей 6 лет. У них мать вдова Пелагея Васи... Показать все
Бракосочетание
Между 1725 и 1729

Жена: Матрона Тихоновна

Смерть
После 1729
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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