Федор Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
Между 1692 и 1708
Жена: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Никита Федорович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 – 114 об лист. Деревня Баланьино. Федор Леонтьевич, 46 лет и жена его Елена Ивановна, 43 года. У них дети, Никита, 11 лет, Иван, 7 лет, Алексей 6 лет. У них мать вдова Пелагея Васи... Показать все
Бракосочетание
Между 1725 и 1729
Жена: Матрона Тихоновна
Смерть
После 1729