Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1738
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: Федор Леонтьевич
Мать: Пелагея Васильевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 – 114 об лист. Деревня Баланьино. Федор Леонтьевич, 46 лет и жена его Елена Ивановна, 43 года. У них дети, Никита, 11 лет, Иван, 7 лет, Алексей 6 лет. У них мать вдова Пелагея Васи... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1738 ст.
Дочь: Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1738