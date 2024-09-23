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Алексей Федорович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1738

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Федор Леонтьевич

Мать: Пелагея Васильевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 – 114 об лист. Деревня Баланьино. Федор Леонтьевич, 46 лет и жена его Елена Ивановна, 43 года. У них дети, Никита, 11 лет, Иван, 7 лет, Алексей 6 лет. У них мать вдова Пелагея Васи... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1738 ст.

Дочь: Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1738
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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