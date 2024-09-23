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Никита Федорович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
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Место
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Рождение
Около 1708

Отец: Федор Леонтьевич

Мать: Пелагея Васильевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 – 114 об лист. Деревня Баланьино. Федор Леонтьевич, 46 лет и жена его Елена Ивановна, 43 года. У них дети, Никита, 11 лет, Иван, 7 лет, Алексей 6 лет. У них мать вдова Пелагея Васи... Показать все
Смерть
После 1724

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