Лесной Андрей Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесной Андрей Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Лесной Павел Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Лесная Феодосия Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Лесной Федор Андреев

Мать ребёнка: Лесная Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Лесная Василиса Андреева

Мать ребёнка: Лесная Ефимия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Ефимия Иванова

Смерть
Неизвестно
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