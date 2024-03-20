Лесной Андрей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Лесной Павел Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Лесная Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Лесной Федор Андреев
Мать ребёнка: Лесная Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Лесная Василиса Андреева
Мать ребёнка: Лесная Ефимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно