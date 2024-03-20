Лесная Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Лесной Федор Андреев
Отец ребёнка: Лесной Андрей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Лесная Василиса Андреева
Отец ребёнка: Лесной Андрей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесной Андрей Павлов
Смерть
Неизвестно